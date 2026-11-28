В Астраханской области детям‑сиротам, которые участвуют в СВО, с 1 января 2027 года начнут выплачивать деньги на покупку жилья — соответствующий закон приняли депутаты регионального парламента по инициативе губернатора Игоря Бабушкина.

Средства выделят из областного бюджета в виде единовременной выплаты, чтобы бойцы могли решить жилищный вопрос.

Кроме того, парламентарии в первом чтении рассмотрели ещё один предложенный главой региона законопроект — он касается поддержки семей военнослужащих. Документ предусматривает пособие на питание для детей бойцов в школах и учреждениях среднего профессионального образования. Так власти стараются закрыть самые насущные бытовые вопросы и поддержать тех, чьи близкие сейчас на службе.