В Астраханской области местная жительница 1999 года рождения лишилась 9 млн 750 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. С заявлением о хищении денег женщина обратилась в полицию Харабалинского района.

На протяжении нескольких дней неизвестные звонили астраханке под предлогом выгрузки данных из личного кабинета, обеспечения сохранности и проверки денежных средств.

Поверив собеседникам, женщина приехала в Астрахань, где обналичила 9 млн 750 тысяч рублей. После этого она вернулась домой и передала деньги неизвестным возле своего дома. По данному факту проводится процессуальная проверка.

Ещё одной жертвой мошенников стала астраханка 1996 года рождения, обратившаяся в полицию Кировского района. Злоумышленники звонили ей под предлогом изготовления ключа, блокировки неправомерного доступа к счёту и отмены несанкционированной банковской операции. В результате женщина перевела на так называемый безопасный счёт 118 тысяч рублей личных накоплений.

Также в полицию обратился генеральный директор 1982 года рождения. Общение с мошенниками началось с предложения добавить мужчину в чат многоквартирного дома. Затем злоумышленники сообщили о якобы взломанной учётной записи на портале «Госуслуги» и необходимости декларирования наличных.

Мужчина перевёл через банкомат в магазине 425 тысяч рублей на неизвестный счёт. Когда аферисты потребовали ещё 600 тысяч рублей, он отказался выполнять их указания.

По двум последним фактам возбуждены уголовные дела.