В Астраханской области объём инвестиций резидентов двух особых экономических зон достиг порядка 10 млрд рублей. При этом налоговые поступления в региональный бюджет составили почти 700 млн рублей. Такие данные 26 ноября в ходе ежегодной прямой линии озвучил губернатор Игорь Бабушкин.

«На сегодняшний день в наши обе особые экономические зоны, портовую и зону Лотос, резидентами вложено около 10 миллиардов рублей инвестиций», — сообщил глава региона.

Благодаря реализации инвестиционных проектов созданы условия для появления 500 рабочих мест.

В портовую особую экономическую зону, расположенную в районе порта Оля, удалось привлечь трёх резидентов. Сейчас они реализуют проекты по строительству терминалов для перевалки контейнерных, зерновых и масляных грузов, а также современного холодильного терминала.

Развитие портовой инфраструктуры идёт на фоне увеличения грузопотока по международному транспортному коридору «Север — Юг». За последние пять лет объёмы грузоперевалки в Астраханской области выросли более чем в четыре раза.

Как подчеркнул Игорь Бабушкин, регион продолжит работу по развитию особых экономических зон и привлечению новых инвестиций.