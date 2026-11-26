В Астраханской области 12 многодетных матерей удостоены медали «Материнская слава». Соответствующее распоряжение 25 ноября 2026 года подписал губернатор региона Игорь Бабушкин.
Женщин отметили за успехи в воспитании детей, сохранение семейных ценностей и традиций.
Медалью «Материнская слава» наградят:
- Гульгайшу Хамидуловну Аубекерову — Харабалинский район, четверо детей;
- Татьяну Михайловну Бакурскую — Лиманский округ, трое детей;
- Пакт Васюкановну Бигайдарову — Ахтубинский район, трое детей;
- Евгению Михайловну Голубничеву — Лиманский округ, трое детей;
- Жибек Капсалыковну Джансултанову — Наримановский район, пятеро детей;
- Бакитгул Бекежановну Испулову — Камызякский район, трое детей;
- Елену Афанасьевну Калюжную — Астрахань, трое детей;
- Бахит Кадирбаевну Килимову — Володарский район, трое детей;
- Ультуган Масагалиевну Куанышеву — Володарский район, четверо детей;
- Елену Владимировну Проскурину — Астрахань, трое детей;
- Нарисханум Гаджаматовну Салаватову — Знаменск, трое детей;
- Наталью Алексеевну Шипилову — Харабалинский район, трое детей.
В общей сложности обладательницы региональной награды воспитали 40 детей.