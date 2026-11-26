​В Астраханской области 12 многодетных матерей удостоены медали «Материнская слава». Соответствующее распоряжение 25 ноября 2026 года подписал губернатор региона Игорь Бабушкин.

Женщин отметили за успехи в воспитании детей, сохранение семейных ценностей и традиций.

Медалью «Материнская слава» наградят:

Гульгайшу Хамидуловну Аубекерову — Харабалинский район, четверо детей;

Татьяну Михайловну Бакурскую — Лиманский округ, трое детей;

Пакт Васюкановну Бигайдарову — Ахтубинский район, трое детей;

Евгению Михайловну Голубничеву — Лиманский округ, трое детей;

Жибек Капсалыковну Джансултанову — Наримановский район, пятеро детей;

Бакитгул Бекежановну Испулову — Камызякский район, трое детей;

Елену Афанасьевну Калюжную — Астрахань, трое детей;

Бахит Кадирбаевну Килимову — Володарский район, трое детей;

Ультуган Масагалиевну Куанышеву — Володарский район, четверо детей;

Елену Владимировну Проскурину — Астрахань, трое детей;

Нарисханум Гаджаматовну Салаватову — Знаменск, трое детей;

Наталью Алексеевну Шипилову — Харабалинский район, трое детей.

В общей сложности обладательницы региональной награды воспитали 40 детей.