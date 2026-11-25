

В Астраханской области кладовщикам предлагают работу с зарплатой до 90 тысяч рублей. В базе данных региональной службы занятости представлено 18 вакансий для специалистов этой профессии.

Среди работодателей, которые ищут сотрудников:

АО «Рыбные корма» — до 90 тысяч рублей;

филиал ПАО «Россети Юг» — «Астраханьэнерго» — до 50 тысяч рублей;

ООО «МАПС» — до 50 тысяч рублей;

ООО Хлебозавод «Наримановский» — до 40 тысяч рублей;

филиал АСЗ АО «ЦС «Звёздочка» — до 35 тысяч рублей;

ООО «Хаска» — до 35 тысяч рублей;

ФКУ «Войсковая часть 15644» — до 29 тысяч рублей;

Астраханское суворовское военное училище МВД России — до 28 тысяч рублей;

ИП Коваленко Елена Викторовна — до 27 тысяч рублей.

Предложения о трудоустройстве доступны во всех районах Астраханской области.

Заинтересованные в вакансиях жители региона могут обратиться в кадровые центры «Работа России». Специалисты помогут составить резюме, организовать встречу с работодателем, пройти переобучение или повысить квалификацию.

Самостоятельно ознакомиться с актуальными предложениями работодателей астраханцы могут на портале «Работа России».