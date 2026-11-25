В Астраханской области суд удовлетворил требование таможни о передаче в федеральную собственность партии незаконно ввезённых товаров стоимостью почти 2,7 млн рублей.

Сотрудники Астраханской таможни остановили автомобиль под управлением гражданина Казахстана вблизи автомобильного пункта пропуска «Караозек». В машине перевозили мелкую бытовую кухонную технику и металлическую посуду торговой марки UAKEEN — кастрюли, сковородки и казаны. Всего в автомобиле находилось 641 грузовое место, включавшее 2932 упаковки.

У перевозчика не оказалось документов, подтверждающих таможенное оформление товаров на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Груз доставили во временную зону таможенного контроля в селе Солянка Наримановского района. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что таможенное декларирование 2106 единиц товара не подтверждено. Их общая таможенная стоимость составила 2 678 310 рублей.

Отправителем груза являлся индивидуальный предприниматель «Шерали» из Казахстана, получателем — московское ООО «Дельта».

Астраханская таможня признала товары незаконно перемещёнными через таможенную границу ЕАЭС и изъяла их. В течение установленного законом срока предприниматель не предпринял никаких действий для таможенного оформления продукции. После истечения месячного срока хранения таможня обратилась в суд.

Арбитражный суд Астраханской области согласился с доводами таможенного органа и удовлетворил требования в полном объёме. Изъятый товар передан в федеральную собственность.