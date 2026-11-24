В Астрахани совместное распитие спиртного закончилось гибелью 44-летнего мужчины. В убийстве подозревают его 52-летнего знакомого.

По версии следствия, днём 14 ноября 2026 года мужчины выпивали в квартире подозреваемого в доме на улице Коммунистической в Ленинском районе. Во время застолья хозяин квартиры нанёс знакомому несколько ударов ножом в живот.

Пострадавшего доставили в больницу, где спустя два дня он скончался от полученных травм.

Следственный отдел по Ленинскому району Астрахани регионального управления СК России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемого задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. По ходатайству следствия суд заключил мужчину под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.