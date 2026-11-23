В Астраханской области естественное воспроизводство воблы в 2026 году оказалось в несколько раз выше прошлогоднего. Положительное влияние оказали запрет на промышленный и любительский вылов рыбы, а также весеннее половодье.

Такие данные представили на заседании Волго-Каспийского бассейнового научно-промыслового совета, которое прошло в Астрахани 19–20 ноября под председательством заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова.

Специалисты рассказали, что рыбохозяйственное половодье в этом году началось 19 апреля и завершилось 20 июня. Его продолжительность составила 63 суток.

Пик половодья пришёлся на 20 мая. В этот день уровень воды на водомерном посту Астрахани достиг 572 сантиметров. При этом на водохозяйственную обстановку повлияли неожиданные обстоятельства, которые привели к большим расходам воды в апреле.

Особое внимание участники заседания уделили результатам запрета на вылов воблы.

Ограничения позволили рыбе беспрепятственно проходить выше по течению к местам нереста. Это положительно сказалось на биологических характеристиках производителей воблы и других видов водных биоресурсов.

В результате показатели естественного воспроизводства воблы превысили прошлогодние в несколько раз.