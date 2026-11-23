Астраханцы продолжают ловить настоящих речных монстров. Сезон рыбалки подходит к концу, но трофеи все еще радуют местных жителей.

Один из рыбаков поделился фотографией с огромным судаком в группе "Астраханская рыбалка и охота". Свою добычу он назвал клыкастым и отметил, что удачно закрыл сезон.

Еще больше повезло другому рыбаку Андрею Казакову: в Ахтубинском районе на глубине 7–9 метров он смог поймать сразу двух отличных рыб за одну рыбалку.

Судя по фотографиям с электронных весов, вес первого судака составил 9,165 кг, а второго — 7,500 кг. Сам рыбак признался, что поймать сразу два таких трофея за один выход на воду удается нечасто.

Ранее в Астраханской облати выловили еще одного судака-рекортсмена весом 8,5 кг.