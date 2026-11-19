Внушительным уловом похвастался житель Астраханской области Игорь Клишин. На реке Белый Ильмень ему удалось выманить на поклевку и вытащить из воды настоящего речного гиганта — судака весом 8 килограммов 520 граммов.

Фотографией солидного трофея счастливчик поделился в популярном региональном сообществе «Астраханская рыбалка и охота». По словам самого рыбака, при вываживании рыба сопротивлялась настолько мощно, что по первым ощущениям казалось, будто ее вес переваливает за 10 килограммов.

Хотя побить собственный рекорд автору улова в этот раз не удалось — не хватило совсем чуть-чуть, — рыбак не расстраивается и настроен решительно: впереди новые выезды за заветным трофеем весом в «десятку».