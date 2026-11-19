Археологи приоткрыли завесу тайны над тем, что подавали к столу в зажиточных усадьбах столицы Золотой Орды. В свежем номере журнала «Археология евразийских степей» за 2026 год вышла научная статья сотрудника Института археологии РАН Алексея Сергеева, посвященная изучению растительных макроостатков с Селитренного городища (древнего Сарая) на реке Ахтубе в Астраханской области.

Ученые исследовали 23 почвенных образца, собранных в основном в помещениях богатого усадебного комплекса XIV века — так называемого «дворца» — и прилегающих к нему хозяйственных объектах. Благодаря засушливому полупустынному астраханскому климату почва здесь настолько сухая, что микрофлора не успевает разлагать органику. Поэтому, помимо привычных обугленных зерен, в земле столетиями сохранялись даже высушенные и необугленные остатки растений.

Всего специалистам удалось определить не менее 15 видов культурных и используемых человеком растений, а также 61 вид диких и сорных трав. Анализ показал, что рацион обитателей этой усадьбы заметно отличался от меню жителей обычных золотоордынских городов. Если в Болгаре, Укеке или на Самосдельском городище главной зерновой культурой было просо, то в селитренном «дворце» пшеница и просо встречаются примерно поровну. По мнению исследователей, это может указывать на особый, элитарный статус владельцев усадьбы.

Настоящей научной сенсацией стали находки семян баклажана и пряности сумах — судя по всему, это первые подтвержденные находки таких растений в российской археологии в наших краях. В целом же список «плодово-выгодных» запасов усадьбы оказался впечатляющим:

Фрукты, ягоды и бахчевые: виноград, инжир, персик, арбуз, дыня и бузина;

виноград, инжир, персик, арбуз, дыня и бузина; Овощи, бобовые и зелень: свекла, шпинат, нут, лук, баклажан и, предположительно, сельдерей и грецкий орех.

При этом часть культур выращивали прямо на месте (ученые даже допускают, что в волжской пойме уже в XIV веке могли цвести персиковые сады), а экзотические плоды вроде инжира завозили издалека.

Кроме того, на «дворцовой» кухне обнаружили целый набор растений, редких для археологических коллекций: алтей лекарственный, солодку, повилику, молочай и чистец болотный. Специалисты полагают, что такое сочетание не случайно — обитатели усадьбы целенаправленно собирали и использовали лекарственные травы.