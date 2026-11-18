Астраханский земельный фонд для жилищного строительства продолжает активно расти. В регионе продолжается работа по поиску пустующих территорий, пригодных для возведения жилья, и их вовлечению в хозяйственный оборот. Эта деятельность ведется в том числе по Федеральному закону от 31.07.2025 № 344-ФЗ. Документ позволяет быстрее находить неиспользуемые участки и актуализировать данные в Едином государственном реестре недвижимости. Каждый такой оформленный надел пополняет налоговую базу, а упрощение земельных процедур делает регион более привлекательным для инвесторов.

Поиском занимаются специальные оперативные штабы, в которые входят сотрудники Росреестра, представители региональных властей и органов местного самоуправления.

«В рамках проекта "Земля для стройки" в Астраханской области в октябре 2026 года выявлено 22 земельных участка и территории общей площадью 26,1 га, предназначенных для индивидуальной жилой застройки. Таким образом на текущий момент банк земли в Астраханской области содержит информацию о 2157 земельных участках (территориях) общей площадью 1779 га», — сообщил заместитель руководителя Управления Росреестра по Астраханской области Дмитрий Никулин.

Выбрать подходящую территорию могут как крупные девелоперы, так и обычные горожане, мечтающие о собственном доме. Полный перечень свободных наделов размещен в сервисе «Земля для стройки» на единой цифровой платформе «Национальная система пространственных данных» (nspd.gov.ru). На сайте можно отфильтровать участки по региону и виду разрешенного использования, изучить подробные характеристики понравившегося объекта и онлайн отправить заявку в уполномоченный орган. База регулярно обновляется: в нее добавляют свеженайденные земли и убирают уже занятые.