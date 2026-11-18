Астраханцам выпал редкий шанс увидеть откровенную графику Пабло Пикассо, которую он создавал в период глубокого личного кризиса. С 20 ноября на территории кремля, в музейно-выставочном комплексе «Цейхгауз», начинает работу выставка «Под крышами Монмартра». Московский проект знакомит публику с творчеством выдающихся художников XIX–XX веков: Огюста Ренуара, Пабло Пикассо и Андре Массона.

В экспозицию вошло около 70 картин. Все они выполнены в сложных техниках гелиогравюры, литографии и офорта. Ранее эти шедевры хранились в закрытых частных коллекциях Франции и США.

Творчество Пьера Огюста Ренуара (1841–1919) представлено трепетными портретами, которые в свое время принесли первому художнику-импрессионисту большую славу среди состоятельных парижан. Особое место здесь отведено детским образам. Также посетители увидят картины из его известной серии купальщиц.

Пабло Пикассо (1881–1973) раскрывается перед зрителем с максимально личной стороны. На выставке представлен его «Калифорнийский альбом» — отражение внутренних поисков гения. Еще сильнее переживания автора переданы в цикле литографий «Пикассо и человеческая комедия», над которым художник трудился во время серьезных потрясений в личной жизни.

Настоящим эксклюзивом станут цветные офорты Андре Массона (1896–1987) из цикла «Эпизоды», которые экспонируются в Астрахани впервые. Через хаотичные линии художник передавал импульсы подсознания и показывал, как сливаются воедино физический мир и человеческое сознание.

Фото: Министерство культуры Астраханской области

Несмотря на разные стили и направления, всех трех мастеров прославил именно Париж. Собранные вместе работы позволяют проследить, как менялось восприятие мира великими творцами, и даже вступить с ними в визуальный диалог. Выставка будет открыта до 14 февраля 2027 года.