Олимпиада-2020: первые медали России

Вопрос-ответ Почему повышение ключевой ставки замедляет инфляцию? Из-за продолжающегося роста потребительских цен Банк России повысил ключевую ставку на целый 1 п. п. Экономист рассказала АиФ.ru, каким образом повышение ставки может замедлить инфляцию. Узнать Экономика