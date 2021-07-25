Олимпиада-2020: первые медали России

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Лоукостер «Аврора» запустил первые рейсы в рамках запуска единой дальневосточной авиакомпании.
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Общественный транспорт
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Воровство топлива заметно распространено на небольших автозаправочных станциях, не входящих в сетевые структуры крупных нефтеперерабатывающих компаний. Как защититься от обмана?
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Обслуживание
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25 июля в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ прошел главный военно-морской парад.
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Армия
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На 70-м году жизни скончался гендиректор НМИЦ гематологии Валерий Савченко.
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Люди
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Министр цифрового развития Амурской области Александр Курдюков скончался в больнице.
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Право
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Синоптик рассказал о погоде в столице на следующей неделе.
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Природа
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У арестованного главы ГИБДД по Ставрополью нашли еще один особняк.
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Происшествия
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Эксперт по информационной безопасности рассказал, что следует делать в случае потери или кражи смартфона.
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Гаджеты
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Какой водой и когда лучше поливать растения, АиФ.ru рассказал эксперт Андрей Туманов.
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Огород
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В оперштабе заявили о возобновлении авиасообщения с курортами Египта.
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Туризм
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Из-за продолжающегося роста потребительских цен Банк России повысил ключевую ставку на целый 1 п. п. Экономист рассказала АиФ.ru, каким образом повышение ставки может замедлить инфляцию.
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Экономика
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Российская спортсменка принесла в копилку сборной страны первую серебряную медаль.
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Олимпиада
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В Токио официально открылись летние Олимпийские игры. Самое время прикинуть шансы россиян в первые дни и понять, кто и когда поборется за первые медали.
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Олимпиада
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Х-59МКМ имеет новую систему управления и доработанный маршевый двигатель, что позволило значительно увеличить дальность полета ракеты.
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Армия
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Российская лучница потеряла сознание на Олимпиаде в Токио.
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Олимпиада