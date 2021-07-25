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Минэнерго не исключило временного запрета на экспорт бензина
Окончательное решение будет принято в ближайшие дни.
Детей с инвалидностью в РФ будут обслуживать вне очереди
Москва выразила протест Токио в связи с территориальными притязаниями
Астрахань

В Астрахани с понедельника вводят строгие ограничения
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Все это рок-н-рол. Россия взяла золото Олимпиады спустя 25 лет!
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Завод раздора. Астраханцы выступают против химической «стройки века»
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Швеция — переобуться в прыжке. Почему союзник вонзил нож в спину России
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Олимпиада-2020: первые медали России

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Работы в сквере на ул. Минусинской в Астрахани в самом разгаре

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Инфографика

За сколько лет жители разных регионов накопят миллион рублей. Инфографика

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Что клали в окрошку в XIX и XX веках. Инфографика

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Классификация кораблей НАТО. Инфографика

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Астрахань
Святой источник, купель и площадь. В Астрахани восстанавливают обитель
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Астрахань
Новая школа в Астрахани
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«Планете» пришел конец? Почему сносят астраханский парк аттракционов
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Он любил этот город… И Астрахань отвечала Меньшову взаимностью
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В каком случае можно получить медотвод от вакцинации?
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Астрахань
Не зная броду... С какими проблемами астраханцы могут столкнуться на пляже?
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Какое место рождения будет у ребенка, родившегося в поезде?
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Верен до смерти: «МиГ» разрабатывает истребитель пятого поколения
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Куда летает лоукостер «Аврора»?
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Какие хитрости выдумали заправщики, чтобы обманывать автомобилистов на АЗС?
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