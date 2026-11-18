Астраханская волна кадровых оптимизаций дошла и до спортивного ведомства. Вице-губернатор и председатель регионального правительства Денис Афанасьев 17 ноября 2026 года подписал очередное постановление (№ 571-П). Документ официально устанавливает новую предельную численность сотрудников для министерства физической культуры и спорта.

С 25 декабря 2026 года в штате министерства будет работать максимум 21 человек. В обновленной структуре ведомства предусмотрена всего одна государственная должность. Еще 18 позиций отводится для гражданских госслужащих региона, а оставшиеся два места займут работники без статуса государственной службы.

Теперь профильному министерству предстоит внести соответствующие изменения в свое штатное расписание. При этом прошлый регламент (постановление № 135-П), который действовал с 8 апреля 2026 года, окончательно утратит силу 25 декабря. Само новое постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее сообщили о сокращении еще пяти ведомств.