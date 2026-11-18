Астраханский областной суд поставил точку в возмутительной истории о подростковом вандализме. В июле 2025 года трое мальчиков (11, 13 и 14 лет) регулярно проникали в чужой дом в поселке Стеклозавода Приволжского района. Там подростки устроили настоящий погром: разбили посуду и бытовую технику, изрезали ножом стены, сломали инвалидное кресло и испортили мебель. Юные хулиганы разбросали чужие вещи, оставили следы поджогов и расколотили банки с вареньем, измазав сладкой массой телевизор.

Следователи отказали в возбуждении уголовного дела, так как нарушители еще не достигли возраста ответственности. Однако родителей подростков привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ).

Две пострадавшие хозяйки дома обратились в суд. Истцы потребовали 870 000 рублей за испорченное имущество, 100 000 рублей за моральный вред и 50 000 рублей на судебные издержки. Приволжский районный суд удовлетворил иск частично. Опираясь на оценку экспертов и исключив недоказанные объемы работ, сумму материального ущерба установили на уровне 406 593 рублей. Кроме того, суд взыскал в пользу каждой женщины по 10 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Возмещать ущерб нарушители будут по строгим правилам Гражданского кодекса (ст. 1073, 1074 и 1080 ГК РФ). Всю сумму солидарно взыскали с двоих подростков, достигших 14 лет (в пределах их личных доходов и имущества), и с матери младшего, 11-летнего участника. При этом на матерей старших мальчиков возложили субсидиарную ответственность: если у подростков нет собственных денег, выплачивать долг будут родители вплоть до совершеннолетия сыновей.

Судебная коллегия по гражданским делам Астраханского областного суда проверила материалы дела, признала выводы районной инстанции полностью законными и обоснованными, оставив решение в силе.