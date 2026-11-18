Астраханский визит к знакомой обернулся для местного жителя крупными неприятностями с законом: вместо дружеских посиделок мужчина оказался в отделе полиции.

По данным правоохранителей, 38-летний горожанин отправился в гости к своей 39-летней знакомой. К встрече мужчина подготовился весьма своеобразно, прихватив с собой пакет с запрещенным веществом растительного происхождения.

Во время застолья запасы алкоголя быстро закончились. Хозяйка квартиры отправилась в магазин за добавкой, а гость тем временем крепко уснул. Вернувшись домой, женщина заметила принесенный знакомым пакет. Не оценив такого «подношения», бдительная астраханка сразу позвонила в полицию.

Прибывшие на вызов стражи порядка задержали спящего гостя, а подозрительный пакет изъяли и отправили на экспертизу. Исследование показало, что внутри находился каннабис (марихуана) общей массой 140,69 грамма, что считается крупным размером.

Следственный отдел полиции № 3 городского УМВД возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта). Расследование продолжается, а самому любителю ходить в гости с запрещенными веществами теперь грозит до десяти лет лишения свободы.