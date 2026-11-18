Астраханским пассажирам придется корректировать привычные маршруты поездок: с 18 ноября по 15 декабря 2026 года на Старом мосту вводится временное ограничение для проезда общественного транспорта. Неудобства связаны с проведением плановых ремонтных работ на переправе.

Согласно новой схеме, ограничения будут действовать исключительно по будним дням в дневной промежуток — строго с 09:30 до 16:30. В эти часы изменится путь следования четырех автобусных маршрутов со стороны города:

№24 «Школа № 16 — Ж/д вокзал» (изменения коснутся движения в обратном направлении);

«Школа № 16 — Ж/д вокзал» (изменения коснутся движения в обратном направлении); №47 «Ж/д вокзал — мкр. Пароходства» (изменится схема в прямом направлении);

«Ж/д вокзал — мкр. Пароходства» (изменится схема в прямом направлении); №55 «Лукомский мост — Грановский переулок» (скорректируют маршрут в прямом направлении);

«Лукомский мост — Грановский переулок» (скорректируют маршрут в прямом направлении); №59 «Пл. Октябрьская — Городское кладбище № 3» (изменения затронут прямое направление).

Горожанам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании дневных поездок по городу.