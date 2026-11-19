Для астраханцев снова становится доступным регулярное автобусное сообщение с полуостровом: Минтранс Республики Крым объявил о возобновлении движения по ряду межрегиональных маршрутов.

Ежедневные рейсы по направлению Севастополь — Астрахань запустят уже с 20 ноября. Кроме того, в этот же день начнут ходить автобусы из Евпатории в Пятигорск (через день), а днем ранее, 19 ноября, возобновятся рейсы из Севастополя в Краснодар, из Евпатории в Москву и из Ялты в Минск.

В ведомстве пояснили, что поездка будет мультимодальной:

сначала автобус доставит пассажиров до Керчи;

затем путешественникам предстоит пересесть на пригородный поезд, который перевезет их до Тамани;

в Тамани пассажиры снова пересядут в автобус, который довезет их до конечного пункта назначения.

Обратите внимание, что единого проездного документа нет — билеты на автобус и на электричку придется покупать отдельно. В Минтрансе рекомендуют пассажирам оформлять их заранее онлайн.