Попытка списать долги через специалиста обернулась для астраханца новым судебным процессом — на этот раз против собственного юриста. Ленинский районный суд Астрахани рассмотрел иск горожанина о взыскании денег за неоказанные юридические услуги, неустойки, штрафа и морального вреда.

Как выяснилось в ходе разбирательства, еще в октябре 2025 года истец заключил договор на оказание юруслуг. Исполнитель обязался подготовить документы и подать в суд заявление о признании клиента банкротом. За эту работу астраханец заплатил 120 000 рублей. Однако юрист свои обязательства не выполнил, в суд так и не обратился, а вскоре и вовсе перестал отвечать на звонки и держать клиента в курсе дела.

Потеряв терпение, обманутый заказчик сам пошел в суд и выставил недобросовестному исполнителю внушительный счет. Он потребовал вернуть 120 000 рублей по договору, а также взыскать 1 252 800 рублей неустойки, 17 804,17 рубля процентов за пользование чужими деньгами, 150 000 рублей на оплату услуг нового представителя, миллион рублей за моральный вред и потребительский штраф.

Ответчик факт получения денег оспаривать не стал. Изучив материалы дела и опираясь на закон «О защите прав потребителей», суд пришел к выводу, что услуги действительно не были оказаны, и удовлетворил иск частично.

Заочным решением с горе-юриста взыскали:

120 000 рублей — возврат оплаты по договору;

— возврат оплаты по договору; 120 000 рублей — неустойка и проценты (суд снизил заявленную сумму до размера основного ущерба);

— неустойка и проценты (суд снизил заявленную сумму до размера основного ущерба); 5 000 рублей — компенсация морального вреда (вместо запрошенного миллиона);

— компенсация морального вреда (вместо запрошенного миллиона); 122 500 рублей — штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя (50% от присужденной суммы).

А вот в возмещении 150 000 рублей на судебного представителя суд отказал, так как истец не предоставил доказательств, что действительно понес эти расходы.

Общая сумма взыскания составила 367 500 рублей. Заочное решение суда пока не вступило в законную силу.