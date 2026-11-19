Астраханский областной суд поставил точку в уголовном деле группы фальшивомонетчиков, которые сбывали поддельные пятитысячные ку пюры в городских торговых точках. Судебная коллегия по уголовным делам оставила без изменения ранее вынесенный приговор Ленинского районного суда в отношении пяти фигурантов.

Как установило следствие и суд, организатор схемы приобрел партию поддельных банкнот номиналом 5000 рублей на территории иностранного государства, после чего объединился с четырьмя сообщниками. Совместно злоумышленники пускали фальшивки в оборот, расплачиваясь ими за товары и услуги в магазинах, а также в ресторане быстрого питания.

Распознать обман на месте кассирам было крайне сложно: подделки обладали существенным сходством с настоящими билетами Банка России по форме, размеру, цвету и основным реквизитам. В итоге продавцы принимали фальшивые купюры, а участники группы получали в качестве сдачи вполне реальные деньги.

Все пятеро фигурантов были признаны виновными по ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов). На суде подсудимые полностью признали свою вину.

Позже сторона защиты попыталась обжаловать приговор в апелляции. Адвокаты не оспаривали саму вину и квалификацию преступления, но просили смягчить наказание — назначить его ниже низшего предела или заменить на условное. Однако Астраханский областной суд не нашел для этого оснований и отклонил апелляционные жалобы. Приговор оставлен в силе.