Астраханцев на этой неделе ждет настоящая погодная встряска. Сначала мы будем наслаждаться теплом при +14 градусах, а к концу недели придет резкое похолодание и, возможно, первый снег.

Начнется все с комфортной погоды. В воскресенье, 22 ноября, днем ожидается +10, ночью +5. Пройдет небольшой дождь (0,1 мм), а ветер будет слабым — 2-4 м/с. В понедельник, 23 ноября, станет еще теплее: днем воздух прогреется до +14, ночью до +7. Осадков не будет, но ветер усилится до 5-7 м/с.

Во вторник, 24 ноября, температура составит +12 днем и +6 ночью. Снова пройдет небольшой дождь (0,1 мм), а порывы ветра достигнут 9 м/с. В среду, 25 ноября, будет +11 днем и +4 ночью. В этот день выпадет самое большое количество осадков за неделю — 1,4 мм.

А вот с четверга, 26 ноября, погода резко испортится. Днем столбики термометров покажут всего +4, а ночью опустятся до +2. Ожидается дождь со снегом (0,6 мм) — именно в этот день астраханцы могут увидеть первый снег. Также резко усилится ветер: его порывы достигнут 15 м/с.

В пятницу, 27 ноября, станет еще прохладнее: +3 днем и +1 ночью. Осадков не ожидается, но ветер останется сильным, с порывами до 11 м/с. В субботу, 28 ноября, днем будет +3, а ночью ударят первые заморозки — 0 градусов. В этот день снова ожидается дождь со снегом (0,7 мм).