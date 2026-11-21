

В Икрянинском районе Астраханской области вечером 20 ноября произошло ДТП с участием легкового автомобиля LADA Granta. Машина под управлением 73-летнего мужчины врезалась в бетонное ограждение на федеральной трассе. В результате аварии пострадала несовершеннолетняя пассажирка 2010 года рождения. Девочку доставили в больницу.

По предварительным данным Госавтоинспекции, авария произошла около 19:00 на 31-м километре федеральной автодороги Р-215 Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала.

За рулём LADA Granta находился мужчина 1953 года рождения. Автомобиль двигался со стороны Астрахани. В какой-то момент водитель не справился с управлением, после чего легковушка столкнулась с бетонным дорожным ограждением.

Удар привёл к травмированию пассажирки, девочки 2010 года рождения. После происшествия несовершеннолетнюю доставили в медицинское учреждение, где ей оказывают необходимую помощь.

На месте аварии устанавливаются обстоятельства произошедшего. Сотрудники Госавтоинспекции Икрянинского района проводят проверку, в ходе которой предстоит выяснить все детали столкновения.

Окончательные причины потери управления автомобилем пока не установлены.