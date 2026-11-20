Астраханские общественники обратились к председателю СК России Александру Бастрыкину и в Волжскую природоохранную прокуратуру с просьбой проверить законность работ, проведенных на ерике Ильменный в селе Николаевка. Соответствующее обращение было опубликовано в сообществе «Экологический совет Астраханской области».

По информации авторов публикации, 19 ноября 2026 года специалисты ФГБУ «Управление „Астраханмелиоводхоз“» провели работы на водопропускном сооружении ерика Ильменный, который входит в состав Бешкульской оросительно-обводнительной системы.

Как утверждают общественники, в результате этих мероприятий объект оказался засыпан грунтом, что, по их мнению, свелось к бессистемной отсыпке. Активисты заявляют, что это привело к полному прекращению водопропуска, повреждению конструкций сооружения и провалам дорожного полотна. Также в сообщении отмечается, что работы якобы велись без проектной документации, оценки воздействия на окружающую среду и согласования с уполномоченными ведомствами.

Авторы обращения выражают обеспокоенность тем, что сложившаяся ситуация может нарушать требования Водного кодекса РФ (ст. 6, 8, 65), создавать угрозу для среды обитания водных биоресурсов и препятствовать обводнению Западных подстепных ильменей.

В связи с этим общественники просят надзорные и следственные органы:

провести проверку законности действий должностных лиц ФГБУ «Астраханмелиоводхоз»;

запросить документацию на проведение работ (проект, разрешения и акты);

при выявлении нарушений принять меры прокурорского реагирования, обязав устранить недочеты и восстановить водопропускную способность объекта, а при наличии оснований — рассмотреть вопрос о возбуждении дела по ст. 8.13 КоАП РФ («Нарушение правил охраны водных объектов»).

Официальных комментариев от ведомств и представителей ФГБУ «Управление „Астраханмелиоводхоз“» по поводу данного обращения пока не поступало.