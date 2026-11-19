В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора регионального Агентства по жилищному строительству и ипотеке. Руководителя подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили в региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, в феврале 2026 года глава агентства решил использовать свое служебное положение для личного обогащения. Он потребовал от индивидуального предпринимателя незаконное вознаграждение за две «услуги»:

гарантированную победу в конкурсе на право заключения договора о комплексном развитии территории в Трусовском районе Астрахани;

искусственное занижение стоимости этого земельного массива.

Бизнесмен согласился и передал посреднику 3 миллиона рублей. Из этой суммы 2 миллиона рублей дошли непосредственно до подозреваемого, и он распорядился деньгами по своему усмотрению.

Особую резонансность делу придает социальное назначение спорной земли: изначально этот участок планировалось использовать для реализации региональной программы переселения граждан из аварийного жилья, а также госпрограммы соцподдержки — в частности, для обеспечения квартирами детей-сирот.

Преступную схему удалось вскрыть и пресечь благодаря совместной работе следователей регионального СК и оперативников УФСБ России по Астраханской области. Сейчас правоохранители продолжают следственные действия, устанавливая все детали произошедшего и проверяя, кто еще может быть причастен к этой коррупционной сделке.