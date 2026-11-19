Трагедия, произошедшая летом 2024 года на рыбалке в Астраханской области, вышла на федеральный уровень. Запутанную историю гибели 18-летнего жителя Тамбова Даниила Алексеенко разобрали в эфире ток-шоу «Пусть говорят».

Несчастье случилось 5 июля 2024 года во время отдыха на турбазе в дельте Волги. По официальной версии, юноша пошел купаться в районе острова и утонул, попав в водоворот. Извлечь останки из воды удалось лишь спустя год.

Однако родители погибшего не поверили официальному заключению. Они заявили, что не узнали в найденном теле своего сына и уверены: им выдали останки другого человека. Кроме того, семья считает, что очевидцы трагедии намеренно скрывают правду о том, что произошло на берегу, и подозревают в причастности к гибели парня отца его девушки, вместе с которым Даниил отдыхал в тот день.

В студии Первого канала на очную ставку с родителями вышла одна из свидетельниц событий — Ольга Юдина. Она рассказала подробности рокового дня и опровергла подозрения семьи в том, что смерть юноши носила насильственный характер.

Посмотреть полную версию программы можно на сайте Первого канала.