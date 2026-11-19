В Астрахани полицейские привлекли к ответственности юную горожанку, устроившую погром у цветочного магазина. Нарушение общественного порядка стражи порядка выявили в ходе мониторинга интернета — на опубликованной в сети видеозаписи было запечатлено, как неизвестная девушка наносит повреждения торговой точке в Советском районе города.

Оперативники быстро установили личность героини ролика. Ею оказалась 18-летняя местная жительница. После задержания девушка не стала отпираться и признала свою вину.

В отношении астраханки составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Окончательное решение о наказании для нарушительницы примет суд.