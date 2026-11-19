Служба по тарифам Астраханской области установила размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям АО «Газпром газораспределение» на территории региона на 2027 год. Соответствующее постановление № 32 от 13 ноября 2026 года подписал руководитель ведомства А. А. Свиридов.

Согласно документу, льготная ставка действует при соблюдении стандартных технических условий: расстояние по прямой от оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа не превышает 200 метров, а сами работы включают только строительство газопровода (без бестраншейной прокладки и установки пункта редуцирования газа) в рамках утвержденной региональной программы газификации.

Тарифы на 2027 год распределяются следующим образом:

Для населения и некоммерческих нужд (при максимальном расходе газа до 5 кубометров в час) — 39 740,63 рубля с учетом НДС.

(при максимальном расходе газа до 5 кубометров в час) — с учетом НДС. Для предпринимателей и коммерческих целей (при максимальном расходе газа до 15 кубометров в час) — 81 435,67 рубля без учета НДС (или 99 351,52 рубля с учетом НДС).

Кроме того, ведомство определило экономически обоснованную плату за такое подключение — в 2027 году она составит 539 585,68 рубля без НДС (658 294,53 рубля с НДС). Плановые выпадающие доходы газораспределительной организации, связанные с льготным присоединением, оценены в 31 136 797,88 рубля без НДС (37 986 893,41 рубля с НДС).

Постановление вступит в силу с 1 января 2027 года.