Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Астраханской области Ибрагиму Могушкову представить актуальный доклад о результатах проверки обстоятельств гибели молодого человека, утонувшего в реке Волге в июле 2024 года.

Поводом для нового поручения стал сюжет в эфире Первого канала, где родители погибшего вновь заявили о своем несогласии с ходом установления обстоятельств трагедии. Юноша погиб летом 2024 года на территории туристической базы в Астраханской области. Спустя год были обнаружены останки, однако супруги уверены, что тело принадлежит не их сыну, и отвергают версию следствия о некриминальном характере его смерти.

Ранее глава СКР уже ставил эту ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства, а в астраханском управлении по данному факту проводилась процессуальная проверка. Теперь Ибрагиму Могушкову предстоит доложить об установленных обстоятельствах и принятых процессуальных решениях с учетом всех доводов, прозвучавших в телеэфире.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.