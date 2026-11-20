В Астрахани выясняют обстоятельства дорожной аварии, в которой пострадал несовершеннолетний пешеход. ДТП произошло днем в четверг, 19 ноября, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, около 16:30 на улице Энергетической 30-летняя женщина, управлявшая автомобилем Nissan Note, совершила наезд на 14-летнего подростка. В момент столкновения юноша переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии школьник получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники городской Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку и устанавливают все детали произошедшего.