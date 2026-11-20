Сотрудники полиции установили личность молодого человека, который устроил стрельбу из окна автомобиля прямо во время движения. Поводом для разбирательства послужил видеоролик, опубликованный в интернете.

Запись, на которой пассажир легковушки на ходу производит выстрелы из предмета, внешне схожего с оружием, полицейские обнаружили в ходе мониторинга сети. По данному факту была организована проверка.

Правоохранителям удалось оперативно вычислить фигуранта ролика — им оказался молодой человек 2005 года рождения. Все собранные материалы проверки в ближайшее время будут направлены по месту нахождения нарушителя для принятия процессуального решения.