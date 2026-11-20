В Астрахани вынесли приговор бывшему начальнику отдела камерального контроля НДС регионального УФНС Б. Советский районный суд признал ее виновной по двум эпизодам посредничества во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

Как установило следствие и суд, к сотруднице налоговой обратился представитель коммерческой фирмы. Он попросил помочь с максимально быстрым проведением камеральной налоговой проверки и за ускорение процесса передал ей в общей сложности более 3 миллионов рублей.

Полученными деньгами чиновница распорядилась следующим образом: свыше 1 миллиона рублей она передала коллегам за оперативное проведение проверочных мероприятий, а оставшиеся более 2,1 миллиона рублей оставила себе и потратила по собственному усмотрению.

С учетом всех обстоятельств суд назначил бывшей главе отдела наказание:

7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима;

штраф в размере 4,5 миллиона рублей;

конфискацию в доход государства более 2,1 миллиона рублей, полученных преступным путем.

Осужденную взяли под стражу прямо в зале суда. Уголовные дела в отношении взяткодателя и других соучастников выделены в отдельное производство. Приговор пока не вступил в законную силу — сторона защиты уже подала апелляционную жалобу.