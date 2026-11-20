В Ленинском районе Астрахани едва не закончилось порчей имущества падение крупного дерева во дворе многоквартирного дома № 41 на улице Бабаевского. Инцидент произошел на оживленном участке придомовой территории, где ежедневно ходят жильцы и паркуются машины.

Рухнувший ствол приземлился буквально в сантиметре от припаркованных автомобилей — техника осталась целой лишь по счастливой случайности. При этом дерево перекрыло пешеходную зону.

Сообщение о происшествии передали в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) города. На место оперативно прибыли специалисты МБУ г. Астрахани «Аварийно-спасательный центр»: они распилили ствол бензопилой и убрали ветки, полностью освободив проход по тротуару для пешеходов.