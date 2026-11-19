В Трусовский районный суд Астрахани передали уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера одного из городских детских садов. Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, имея прямой доступ к финансовым операциям дошкольного учреждения, главбух решила самостоятельно «проиндексировать» себе доходы. С февраля 2024 года по апрель 2026 года она изготавливала фиктивные банковские реестры для перечисления зарплаты на свой счет, вписывая туда ложные, сильно завышенные суммы. За два с лишним года работы этой схемы из бюджета было похищено 2 458 069 рублей.

Скрывать махинации бесконечно не удалось: недостачу и нарушения выявили специалисты городского управления образования во время плановой выездной проверки и зафиксировали это в официальном акте. Узнав о случившемся, заведующая детским садом сразу обратилась в региональное управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД.

Уголовное дело уже принято к производству, суд рассмотрит его в общем порядке.