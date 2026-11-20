Наримановский районный суд Астраханской области рассмотрел гражданский иск вдовы и дочери капитана буксира, погибшего из-за падения в провал на причале. С компании-владельца объекта ООО «Р.» взыскана компенсация морального вреда в общем размере 2 миллиона рублей.

Трагедия произошла 24 ноября 2025 года. Погибший мужчина работал капитаном буксира в компании «Т.» и получал в среднем 115 780 рублей в месяц. В свободное от вахты время он шел по металлическому трубосварочному причалу, принадлежащему ООО «Р.». На объекте имелось опасное открытое отверстие глубиной около полутора метров, которое не было ни закрыто, ни оборудовано сигнальными ограждениями, ни освещено в темное время суток. Не заметив провал, капитан рухнул вниз, получил тяжелые травмы и спустя четыре дня, 28 ноября 2025 года, скончался в больнице.

Ранее по факту трагедии было возбуждено уголовное дело. 25 августа 2026 года Наримановский районный суд признал директора ООО «Р.» виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Приговор вступил в законную силу 5 ноября 2026 года.

После этого супруга и дочь погибшего обратились в суд с гражданским иском к организации. Они просили взыскать 10 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда, а также возместить утраченный заработок — по 405 230 рублей каждой.

Изучив материалы дела, суд удовлетворил иск частично:

с ООО «Р.» взыскана компенсация морального вреда — по 1 000 000 рублей в пользу вдовы и дочери (всего 2 миллиона рублей);

в остальной части требований, включая взыскание утраченного заработка, суд отказал.

Решение пока не вступило в законную силу.