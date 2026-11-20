Наримановский районный суд Астраханской области удовлетворил иск автосалона к местному жителю, который устроил аварию во время пробной поездки. За поврежденную машину клиенту придется выплатить компании 608 300 рублей.

Как установил суд, инцидент произошел 4 февраля 2026 года. Ответчик пришел в автосалон ООО «А.», чтобы присмотреть себе машину, и в рамках ознакомления с товаром отправился на тест-драйв белой LADA Vesta (цвет «Ледниковый», 2024 года выпуска), принадлежащей дилеру.

Во время заезда мужчина не учел погодные условия, не справился с ситуацией на дороге и столкнулся с автомобилем HAVAL H7. В результате аварии тестовая «Веста» получила серьезные повреждения — независимая экспертиза оценила ущерб в 608 300 рублей.

На судебном заседании покупатель не стал спорить с претензиями автосалона и признал исковые требования в полном объеме. С учетом этого суд полностью удовлетворил иск компании о взыскании убытков. Решение пока не вступило в законную силу.