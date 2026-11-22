Мероприятие приурочили к Международному мужскому дню.

За один день обследования и консультации специалистов получили 170 жителей региона. Врачи провели около 350 ультразвуковых исследований и сделали 30 рентгеновских снимков. На этот раз акция была посвящена прежде всего мужскому здоровью.

Посетители могли обратиться к онкологам и онкоурологам, пройти ультразвуковую диагностику и необходимые рентгенологические исследования. Такой формат позволил участникам получить консультации врачей разных специальностей в рамках одного мероприятия.

Одновременно с обследованиями в диспансере работала информационная площадка. Медики рассказывали астраханцам о факторах риска развития онкологических заболеваний и объясняли, почему не стоит откладывать профилактические осмотры до появления жалоб. Особое внимание специалисты уделили ранней диагностике.

Выявление онкологических заболеваний на начальных стадиях имеет большое значение для выбора дальнейшей тактики лечения. Именно на необходимости своевременного обращения к врачам организаторы сделали акцент во время встречи с посетителями.

Как сообщила главный врач онкодиспансера Лиана Нежинская, в течение года подобные профилактические мероприятия посетили около 1200 человек. Ноябрьская акция стала последней в нынешнем цикле.

«Раннее выявление дает нам главное преимущество в борьбе с болезнью. Такие акции доказывают свою эффективность, и мы обязательно продолжим эту работу в следующем году», – подчеркнула Лиана Нежинская.

Таким образом, программа «Суббота для здоровья» продолжится и в 2027 году.