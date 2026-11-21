В Астрахани 20 ноября зарегистрировали два пожара на открытых территориях. В Ленинском и Кировском районах города горел мусор. По предварительным данным регионального управления МЧС, причиной обоих происшествий стало неосторожное обращение с огнём. В результате возгораний никто не пострадал.

Первый пожар произошёл вскоре после полуночи. В 00:17 спасателям поступило сообщение о возгорании мусора на улице Криворотова, возле дома № 133 в Ленинском районе Астрахани.

Огонь охватил девять квадратных метров открытой территории. Для его тушения привлекли две единицы пожарной техники и восемь специалистов МЧС России. На полную ликвидацию возгорания потребовался один час 33 минуты.

Второй пожар зарегистрировали уже днём, в 15:29. На этот раз мусор загорелся в Кировском районе, возле дома № 38 на улице Свердлова. Площадь возгорания составила всего один квадратный метр.

К месту происшествия направили две единицы техники и шесть сотрудников МЧС. Однако помощь пожарных не потребовалась: к моменту прибытия подразделений огонь уже был потушен.

Предварительные причины обоих пожаров совпадают. Специалисты связывают их с неосторожным обращением с огнём.

Согласно данным МЧС, общая площадь двух пожаров составила десять квадратных метров. Ни в Ленинском, ни в Кировском районе пострадавших не зарегистрировано.