В Красноярском округе Астраханской области появился новый тренер по футболу. Благодаря федеральной программе «Земский тренер» в детско-юношескую спортивную школу села Красный Яр пришёл работать Ернар Сатубалдиев. Специалист с более чем десятилетним опытом работы с детьми сможет получить государственную выплату в размере одного миллиона рублей при условии, что проработает в спортивной организации не менее пяти лет.

Ернар Сатубалдиев занимается подготовкой юных футболистов уже больше десяти лет. При этом тренер продолжает совершенствовать собственные навыки: изучает профессиональную литературу, следит за современными методиками подготовки спортсменов и разбирает матчи профессиональных команд.

Полученные знания наставник использует на тренировках, адаптируя игровые приёмы к возможностям своих воспитанников. Сам Сатубалдиев также не расстаётся с футболом и продолжает выходить на поле на любительском уровне.

Программа «Земский тренер» реализуется в рамках государственной программы «Спорт России». Она призвана привлечь специалистов по физической культуре и спорту в сельские населённые пункты, где существует потребность в квалифицированных кадрах.

Для участников предусмотрена единовременная выплата в размере одного миллиона рублей. Главное условие её получения заключается в том, что тренер должен отработать в принявшей его организации не менее пяти лет.

Красноярский округ намерен продолжить участие в программе. Муниципалитет уже направил заявки на 2027 год сразу по нескольким спортивным направлениям.

Глава округа Сергей Светлов рассчитывает, что привлечение новых специалистов поможет решить кадровый вопрос и расширить возможности для занятий спортом.

«Эта мера решит проблему дефицита спортивных специалистов в муниципалитете и будет способствовать развитию массового спорта, которым у нас сейчас занимаются 46% населения – или 15787 человек. Благодаря федеральной программе мы не только привлекаем профессионалов своего дела, но и инвестируем в здоровое поколение», – уверен глава Красноярского округа Сергей Светлов.

По данным муниципалитета, сегодня физической культурой и спортом в Красноярском округе занимаются 15 787 человек, что составляет 46% населения.













