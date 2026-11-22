В Астраханской области 21 ноября произошли три пожара. В Астрахани огонь повредил продуктовый магазин и хозяйственную постройку, ещё одно возгорание зарегистрировали в Икрянинском районе. В двух случаях предварительной причиной происшествий стало короткое замыкание. Об этом сообщили в оперативной сводке экстренных служб по состоянию на полночь 22 ноября.

Первый пожар произошёл в 06:34 в Кировском районе Астрахани. На улице Куликова, 56, корпус 1, загорелся продуктовый магазин. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. На место прибыли четыре сотрудника МЧС России на одной пожарной машине. На ликвидацию огня потребовалось 39 минут. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание.

В это же время, в 06:34, сообщение о пожаре поступило из села Житное Икрянинского района. На улице Свердлова, 1, загорелась хозяйственная постройка. Огонь распространился на 20 квадратных метров. С возгоранием за 21 минуту справились три специалиста ГКУ «Волгоспас», задействовавшие одну единицу техники. Причину происшествия пока устанавливают.

Третий пожар зарегистрировали вечером, в 21:45, в Трусовском районе Астрахани. На улице Г. Николаевой, 3, загорелась хозяйственная постройка площадью три квадратных метра. Для тушения привлекли пять сотрудников МЧС России и две единицы техники. Огонь ликвидировали за 48 минут. Предварительной причиной также названо короткое замыкание.

Таким образом, за сутки огонь затронул в общей сложности 33 квадратных метра. На тушении трёх пожаров работали 12 специалистов МЧС России и «Волгоспаса», использовались четыре единицы техники.

