Астраханцы обратились в Советский районный суд с иском к банку, который неожиданно поднял ставку по их кредиту почти в три раза. Двое местных жителей просят защитить их права как потребителей и признать действия кредитной организации незаконными.

По данным из искового заявления, летом 2026 года астраханцы взяли кредит на сумму около 6 млн рублей сроком на 30 лет. Ставка с учетом скидки составляла 5,5% годовых, а ежемесячный платеж был 34 тысячи рублей. Заемщики вносили деньги вовремя и строго по графику.

Однако спустя два месяца в личном кабинете онлайн-банка они обнаружили, что банк сам, без их согласия, поднял ставку до 15,25% годовых. Из-за этого ежемесячный платеж вырос больше чем в два раза — теперь он превышает 75 тысяч рублей.

Когда заемщики обратились за разъяснениями, банк заявил, что они нарушили условия государственной программы субсидирования.

Астраханцы считают такие действия незаконными. Они просят суд:

признать решение о повышении ставки незаконным;

обязать банк вернуть первоначальную ставку 5,5% и пересчитать платежи;

зачесть излишне уплаченные проценты в счет погашения основного долга;

взыскать 50 000 рублей компенсации морального вреда и потребительский штраф.

Сейчас исковое заявление передано в производство судьи. О том, какое решение примет суд, читатели узнают после рассмотрения дела по существу.