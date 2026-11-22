В Астрахани состоялась церемония принятия военной присяги в отдельном батальоне оперативного назначения Росгвардии. Клятву на верность Родине принесли 85 военнослужащих по призыву, недавно пополнивших ряды подразделения. После прохождения начальной военной подготовки им предстоит участвовать в охране общественного порядка и обеспечении безопасности граждан.

Торжественное мероприятие организовали для молодого пополнения батальона. Принятие присяги стало одним из первых важных этапов военной службы для призывников. Произнеся установленную законом клятву, они подтвердили готовность выполнять обязанности военнослужащих и поставленные перед ними задачи.

Один из новобранцев во время церемонии рассказал о настрое прибывших в подразделение молодых людей.

«Могу заверить, что прибывшее пополнение будет с достоинством и честью выполнять свой воинский долг, служить на благо Отчизны», — подчеркнул один из новобранцев, принявших присягу.

Впереди у призывников курс начальной военной подготовки. Военнослужащим предстоит освоить навыки, необходимые для дальнейшего прохождения службы в подразделении оперативного назначения.

После завершения подготовки молодое пополнение приступит к выполнению служебных задач. В их числе охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. Именно к этой работе будут привлекать военнослужащих, принявших присягу в астраханском батальоне.

