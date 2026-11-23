Астраханские подростки предстали перед судом за дерзкую кражу видеокарты из пункта выдачи заказов. Советский районный суд города рассмотрел это уголовное дело и принял решение о его прекращении.

Суд выяснил, что в мае 2026 года двое местных жителей (на момент преступления они были несовершеннолетними) вступили в сговор с неизвестным человеком в мессенджере «Телеграм». Вместе они планировали украсть товар из пункта выдачи маркетплейса. Им вменяли п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору).

Один из фигурантов пришел в пункт выдачи в Советском районе Астрахани и показал сотруднику QR-код для получения видеокарты стоимостью более 114 тысяч рублей. Получив товар для осмотра, молодой человек показал второй QR-код. Когда работник ушел на склад за следующим заказом, парень воспользовался моментом, пока за ним никто не наблюдает, и сбежал с неоплаченной видеокартой. Украденным имуществом соучастники распорядились по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимые полностью признали вину и раскаялись в содеянном. Представитель потерпевшей организации подал ходатайство о прекращении дела, так как причиненный материальный ущерб был возмещен в полном объеме, а принесенные извинения приняты.

Постановлением суда уголовное дело в отношении обоих подсудимых прекращено на основании ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ (в связи с примирением с потерпевшим). В настоящее время постановление в законную силу не вступило.