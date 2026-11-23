Астраханский областной суд подтвердил законность крупного штрафа для компании, которая перевозила тяжелый груз без нужных документов. Жалобу фирмы оставили без удовлетворения.

Государственный инспектор Ространснадзора по Южному федеральному округу выписал ООО «А.» штраф в размере 450 000 рублей. Причиной стало движение тяжеловесного транспортного средства без специального разрешения (часть 5 статьи 12.21.1 КоАП РФ).

Все произошло в июле 2026 года на 3 км автодороги «Приволжье – Николаевка – Янго-Аскер». Водитель управлял автопоездом в составе тягача без специального разрешения.

Согласно акту измерений, предельно допустимая нагрузка была превышена: на ось № 4 — на 11,80% (0,865 т), на ось № 5 — на 20,77% (1,523 т). Нарушение зафиксировала автоматическая система измерения параметров транспортных средств в движении. Прибор поверен и признан пригодным к эксплуатации. По данным Росдормониторинга, разрешение на этот маршрут не выдавалось.

Рассмотрев жалобу и материалы дела, областной суд признал выводы нижестоящих инстанций законными и обоснованными. Судья отметил, что характер груза (жидкое растительное масло, которое может перемещаться при перевозке) не освобождает собственника машины от обязанности соблюдать допустимые нагрузки на оси. Размещение такого груза должно исключать превышение установленных параметров.