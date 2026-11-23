Астраханских автомобилистов ждут серьезные изменения в движении по Старому мосту. Из-за ремонта на совмещенном автомобильном и железнодорожном мосту через Волгу здесь временно введут одностороннее движение и полные перекрытия.

Одностороннее движение будет действовать по направлению от улицы Дзержинского к Набережной Приволжского затона. Время ограничений — с 09:30 до 16:30.

Такое одностороннее движение продлится в следующие периоды:

с 23 по 27 ноября включительно;

с 30 ноября по 4 декабря включительно;

с 7 по 11 декабря включительно;

14 и 15 декабря.

Кроме того, на мосту будут полностью прекращать движение автомобильного транспорта. Это будет происходить также с 09:30 до 16:30 в следующие даты: