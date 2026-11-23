Астраханских автомобилистов ждут серьезные изменения в движении по Старому мосту. Из-за ремонта на совмещенном автомобильном и железнодорожном мосту через Волгу здесь временно введут одностороннее движение и полные перекрытия.
Одностороннее движение будет действовать по направлению от улицы Дзержинского к Набережной Приволжского затона. Время ограничений — с 09:30 до 16:30.
Такое одностороннее движение продлится в следующие периоды:
- с 23 по 27 ноября включительно;
- с 30 ноября по 4 декабря включительно;
- с 7 по 11 декабря включительно;
- 14 и 15 декабря.
Кроме того, на мосту будут полностью прекращать движение автомобильного транспорта. Это будет происходить также с 09:30 до 16:30 в следующие даты:
- 28 и 29 ноября 2026 года;
- 5 и 6 декабря 2026 года;
- 12 и 13 декабря 2026 года.
- Водителям стоит заранее планировать свои маршруты, учитывая эти временные ограничения.