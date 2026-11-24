Астраханские рыбопромышленники столкнулись с трудностями при добыче обыкновенной кильки в Каспийском море. Одной из главных проблем стало снижение уровня воды, из-за которого мелеют морские порты и подходы к ним.

Об этом представители предприятий, занимающихся траловым промыслом кильки, рассказали на заседании Волго-Каспийского бассейнового научно-промыслового совета.

Мероприятие прошло 19–20 ноября в Астрахани под председательством заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова.

По словам участников совета, снижение уровня Каспийского моря создаёт объективные трудности для рыбодобывающей отрасли. Обмеление портов и подходных путей осложняет работу промыслового флота.

Однако это не единственная проблема.

Дополнительные сложности возникают из-за нарушений работы систем связи в условиях радиоэлектронной борьбы.

Рыбопромышленники обсудили возникающие трудности и вопросы их решения во взаимодействии с контрольными и надзорными органами.

Проблемы тралового промысла обыкновенной кильки стали одной из тем заседания, посвящённого состоянию рыбного хозяйства Волжско-Каспийского бассейна.