

В Астрахани на Новом мосту обнаружили повреждение пешеходной зоны. Из-за этого проход в сторону Трусовского района временно ограничили.

Повреждение зафиксировали ночью 23 ноября на спуске с Нового моста к Городскому острову со стороны Астрахани. Проблемный участок находится вне надводной и проезжей частей сооружения.

На место оперативно прибыли сотрудники профильных ведомств администрации Астрахани. Специалисты муниципального предприятия «Мосты и каналы» обеспечивали безопасность на поврежденном участке до установки временного ограждения.

На следующий день, 24 ноября, здесь планируется установить металлическое ограждение. В дальнейшем специалисты проведут обследование сооружения.

При этом автомобильное движение по Новому мосту не ограничено. Пешеходная зона на поврежденном участке конструктивно отделена от проезжей части, поэтому машины продолжают ездить в обычном режиме.

Пешеходам, которым необходимо попасть в Трусовский район, следует использовать противоположную сторону моста — ту, по которой обычно идут из Трусовского района в центр Астрахани.