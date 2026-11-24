В Астраханской области изменили сроки перечисления ряда социальных выплат за декабрь 2026 года. Получатели определённых мер поддержки должны получить деньги не позднее 15 января 2027 года.

Особый порядок установлен постановлением правительства региона от 23 ноября 2026 года № 584-П.

Изменения касаются нескольких категорий граждан, которым предоставляются региональные меры социальной поддержки.

Кто получит выплаты до 15 января

Согласно постановлению, новый срок установлен для ежемесячных выплат, предусмотренных рядом областных законов.

В их числе меры поддержки, установленные законодательством:

О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении за особые заслуги перед Астраханской областью.

О социальной поддержке и социальной помощи отдельным категориям граждан региона.

О мерах социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Об отдельных вопросах, связанных с созданием приёмной семьи в Астраханской области.

При этом документ распространяется не на все выплаты, предусмотренные перечисленными законами, а на конкретные меры поддержки, указанные в постановлении.

Что изменится для новых получателей

Отдельный порядок предусмотрен для астраханцев, которые обратились за некоторыми видами социальной помощи в декабре 2026 года.

Если решение о назначении таких выплат было принято в декабре, деньги также должны перечислить не позднее 15 января 2027 года.

Аналогичный срок установлен для ряда других мер поддержки, решения о назначении которых приняты в последнем месяце 2026 года.

Для перечисленных в постановлении январских выплат временно не будут применяться положения других региональных документов, устанавливающие обычные сроки предоставления помощи.

Постановление вступает в силу через десять дней после официального опубликования.