В Астраханской области вечером 24 ноября объявлена воздушная опасность. Соответствующее предупреждение поступило в 19:26.

Жителей региона призывают соблюдать меры безопасности:

Если вы находитесь дома, отойдите от окон и укройтесь в помещении без остекления, например в ванной комнате или коридоре.

Если вы находитесь на улице или в автомобиле, укройтесь в ближайшем здании, защищённом помещении или за естественной преградой.

Во время действия режима воздушной опасности возможны перебои в работе интернета и сотовой связи.

Астраханцам напоминают, что съёмка беспилотных летательных аппаратов и работы систем ПВО запрещена. За нарушение запрета предусмотрена ответственность.

При обнаружении обломков беспилотников необходимо позвонить по номеру 112.