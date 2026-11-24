В Астраханской области в результате столкновения легкового автомобиля и «Газели» погиб 22-летний мужчина. Ещё пять человек доставлены в больницу.

Авария произошла 24 ноября около 17:48 на 105-м километре (+137 метров) трассы Астрахань – Волгоград.

По предварительным данным, 19-летний водитель ВАЗ-21140 двигался из Волгограда в сторону Ахтубинска. Молодой человек не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Газель» 5796Т2.

В результате ДТП погиб 22-летний пассажир легковушки. Водитель и ещё один пассажир ВАЗа, а также водитель и два пассажира «Газели» госпитализированы.

По факту смертельной аварии организована процессуальная проверка. Её ход находится на контроле прокуратуры Астраханской области.